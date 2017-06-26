Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа

Верховный суд США в понедельник частично восстановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Постановление означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь, передает ТАСС. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).