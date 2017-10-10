Верховный суд смягчил приговор осужденным за убийство Немцова

Верховный суд смягчил приговор осужденным за убийство политика Бориса Немцова, сняв с них требования об уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее решение вынесла судебная коллегия ВС РФ, передает агентство "Интерфакс".

В постановлении говорится, что все остальные пункты обвинительного приговора Московского окружного военного суда, который вступил в законную силу, за исключением штрафа, остаются без изменений. Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших, отмечают журналисты.

Таким образом, Заур Дадаев приговорен к 20 годам в колонии строгого режима. Анзор Губашев проведет 19 лет в колонии строгого режима, Шадид Губашев — 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, а Хамзат Бахаев — 11 лет (все — в колонии строгого режима). "Мы не согласны с сегодняшним приговором", — приводит слова адвоката Розы Магомедовой, представляющей интересы Дадаева, "Медиазона".

После судебного заседания все адвокаты осужденных подтвердили намерение обратиться как в президиум Верховного суда, так и в Европейский суд по правам человека.

В июле ЕСПЧ вынес решение по жалобам трех фигурантов дела об убийстве Немцова — Эскерханова и братьев Губашевых. Жалобу Эскерханова суд частично удовлетворил, обязав Россию выплатить ему компенсацию в размере шести тысяч евро.

В частности, суд признал, что во время следствия нарушались права Эскерханова на достойные условия содержания в СИЗО. Он жаловался на переполненность камеры, а также отсутствие в ней питьевой воды, дневного света и свежего воздуха.

Губашевы также жаловались в ЕСПЧ на условия содержания в московским СИЗО и при транспортировке. Однако их жалобу суд отклонил. Причиной послужило нарушение адвокатом Губашевых — Мусой Хадисовым — регламента суда. В январе Хадисов сообщил СМИ, что ЕСПЧ уже якобы присудил его подзащитным компенсацию, хотя на самом деле такого решения еще принято не было. Суд вел переговоры о заключении досудебного соглашения с российскими властями о выплате компенсаций. Согласно регламенту, ход этих переговоров не подлежал разглашению.

Приговор фигурантам дела об убийстве Немцова был вынесен 13 июля. Непосредственным исполнителем убийства был признан уроженец Чечни Дадаев. Защита подсудимых уже тогда заявляла, что намерена обжаловать приговор в Верховном суде и ЕСПЧ. Дочь Немцова Жанна также обжаловала приговор, попросив переквалифицировать состав преступления на более "тяжелый" — убийство общественного деятеля.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину, и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.