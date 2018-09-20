20.09.2018, 14:30

Верховный суд России уточнил, когда можно сажать за лайки и репосты

 (30)
bbcrussian.com
EST 4
Верховный суд России уточнил, когда можно сажать за лайки и репосты
Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Верховный суд России в очередной раз разъяснил, как использовать "экстремистскую" 282-ю статью Уголовного кодекса в делах, связанных с публикациями во "ВКонтакте" и других соцсетях. Необходимо доказать умысел автора сообщения (или репоста), самого факта публикации недостаточно.

"Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", — сказал Владимир Давыдов, зампред Верховного суда России.

"При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в интернете или иной информационно-телекоммуникационной сети, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения", — цитирует новые разъяснения Верховного суда Интерфакс.

Кроме того, суды должны смотреть не только на одно сообщение, но и на всю страницу в соцсети, "размер и состав аудитории", количество просмотров, частоту обновления страницы, а также "влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию", пишет "Медиазона".

Судьи также должны учитывать, что это за человек, придерживается ли он радикальных взглядов, или просто оставил сообщение, следует из разъяснений суда.

Разъяснения были одобрены в четверг, 20 сентября. В середине августа корпорация Mail.ru Group (владеет социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники") обратилась к властям с просьбой прекратить уголовное преследование пользователей соцсетей. В частности, в Верховный суд была отправлена просьба обобщить судебную практику по этим делам.

Пленум Верховного суда России по делам об экстремизме уже указывал на необходимость учитывать контекст, мотив и прочие обстоятельства, но это не повлияло на правоприменительную практику, говорил юрист организации "Агора" Дамир Гайнутдинов.

В ноябре 2016 года Верховный суд разъяснял, что "следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

Сейчас в суде напомнили, что не предусмотрено уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты.

"Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский — это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел", — сказал зампред Верховного суда России.

В прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, добавил судья Давыдов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

20.09.2018
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
Подробнее



Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

20.09.2018
Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций.
Подробнее


Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

20.09.2018
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Ремонт на Гонсиори не состоялся. Владелец кафе: у нас весь день не было клиентов

20.09.2018
В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.
Подробнее


Яак Аллик: большинство партий слишком зациклены лишь на изучении эстонского языка

20.09.2018
На прошлой неделе партия ”Отечество”, можно сказать, официально дала старт своей предвыборной кампании, созвав депутатов Рийгикогу на обсуждение темы перевода русских школ на эстонский язык обучения как вопроса государственной важности. Входе дискуссии в парламенте и последующих выступлений политиков в СМИ стало понятно, какой точки зрения придерживается та или иная политическая сила.
Подробнее

Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+

20.09.2018
Телеканал ETV+ и Русский театр Эстонии приступают к съемкам совместного телепроекта, который позволит узнать поближе ведущих актеров театра, послушать удивительные истории из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.
Подробнее