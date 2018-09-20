Верховный суд России уточнил, когда можно сажать за лайки и репосты

Верховный суд России в очередной раз разъяснил, как использовать "экстремистскую" 282-ю статью Уголовного кодекса в делах, связанных с публикациями во "ВКонтакте" и других соцсетях. Необходимо доказать умысел автора сообщения (или репоста), самого факта публикации недостаточно.

"Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", — сказал Владимир Давыдов, зампред Верховного суда России.

"При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в интернете или иной информационно-телекоммуникационной сети, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения", — цитирует новые разъяснения Верховного суда Интерфакс.

Кроме того, суды должны смотреть не только на одно сообщение, но и на всю страницу в соцсети, "размер и состав аудитории", количество просмотров, частоту обновления страницы, а также "влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию", пишет "Медиазона".

Судьи также должны учитывать, что это за человек, придерживается ли он радикальных взглядов, или просто оставил сообщение, следует из разъяснений суда.

Разъяснения были одобрены в четверг, 20 сентября. В середине августа корпорация Mail.ru Group (владеет социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники") обратилась к властям с просьбой прекратить уголовное преследование пользователей соцсетей. В частности, в Верховный суд была отправлена просьба обобщить судебную практику по этим делам.

Пленум Верховного суда России по делам об экстремизме уже указывал на необходимость учитывать контекст, мотив и прочие обстоятельства, но это не повлияло на правоприменительную практику, говорил юрист организации "Агора" Дамир Гайнутдинов.

В ноябре 2016 года Верховный суд разъяснял, что "следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

Сейчас в суде напомнили, что не предусмотрено уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты.

"Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский — это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел", — сказал зампред Верховного суда России.

В прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, добавил судья Давыдов.