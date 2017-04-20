Верховный суд РФ запретил ”Свидетелей Иеговы” в России

Верховный суд (ВС) РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

"Верховный суд решил ликвидировать Управленческий центр "Свидетелей Иеговы в России" и 395 местных организаций, обратить в собственность имущество организаций. Решение подлежит немедленному исполнению ", — огласил решение судья.

Таким образом удовлетворен административный иск Минюста РФ о признании религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации.

Авторы искового заявления также просили обратить в пользу государства недвижимость, которая принадлежит "Свидетелям Иеговы".

Представитель "Свидетелей Иеговы" Сергей Черепанов заявил, что решение ВС будет обжаловано в Страсбургском суде.

Минюст в ходе рассмотрения дела сообщил суду о большом количестве административных правонарушений, в частности указывал на распространение экстремистской литературы региональными представительствами "Свидетелей Иеговы".

Кроме того, в качестве угрозы безопасности человека, представители Минюста называют запрет на переливание крови, которое пропагандируют "Свидетели Иеговы".

В свою очередь, представители " Свидетелей Иеговы" ранее просили ВС РФ принять от них встречный иск "о признании религиозной организации жертвами политических репрессий". Суд в принятии иска отказал, однако подчеркнул, что судебный контроль над деятельностью организации будет осуществляться из письменных возражений на иск Минюста.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в нескольких регионах ее деятельность запрещена.