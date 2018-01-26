Верховный суд РФ признал законным недопуск Навального к выборам

Президиум Верховного суда отказал в передаче жалобы Алексея Навального для рассмотрения на судебном заседании. Юрист ФБК Иван Жданов отметил, что суд ранее не выносил решения "с такой скоростью".

Президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты. "Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сообщает "Интерфакс" в пятницу, 26 января, со ссылкой решение суда.

В своем микроблоге в Twitter юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал отказ, отметив, что суд "никогда не выносил решения с такой скоростью".

Ранее Жданов заявлял, что отказ допустить Навального к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Из суда в суд



25 декабря 2017 года ЦИК отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны, сославшись на то, что "в 2017 году оппозиционер был осужден за тяжкое преступление" (дело "Кировлеса") и не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Навальный обжаловал отказ ЦИК в регистрации в Верховном суде РФ, который признал недопуск законным. Апелляционная коллегия суда отклонила жалобу Навальный на этот вердикт. Затем политик обратился в Конституционный суд России с жалобой на противоречие закона о выборах президента Конституции РФ, однако КС РФ отказался рассматривать жалобу.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.