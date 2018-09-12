Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

”Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта”, — сообщил собеседник агентства, добавив, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе. Когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы касающиеся гражданского иска и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Мужчина привозил своих жертв на своей машине в безлюдные места и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, некоторые из них занимались проституцией.

Коллегия присяжных единогласно признала его виновным и не заслуживающим снисхождения.