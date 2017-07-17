Верховный суд РФ не стал отменять ликвидацию "Свидетелей Иеговы"

Верховный суд России в понедельник признал законным решение о признании российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, в котором удовлетворено требование министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения",- говорится в постановлении апелляционной коллегии Верховного суда России.

Таким образом, решение о ликвидации организации вступило в законную силу.

Представители "Свидетелей Иеговы" настаивали на том, что никогда не занимались экстремизмом.

"Свидетели Иеговы" (с момента внесения их изданий в список запрещенных материалов — ИФ) читали и обсуждали Библию. Они не пользовались экстремистской литературой, потому что ее просто нет — книги были уничтожены самими верующими, так как восстановление их прав слишком затянулось. Если какие-то экземпляры и остались, то только дома у верующих — никак не для распространения, а для личного чтения", — заявил на заседании представляющий интересы организации адвокат Антон Омельченко.

Он утверждает, что при составлении административных протоколов о распространении экстремистской литературы, правоохранители подкидывали в помещения местных организаций материалы из соответствующего списка, которые имелись в их распоряжении.

Между тем, представитель Минюста РФ Светлана Борисова просила оставить решение о ликвидации без изменения.

"Несмотря на все претензии по поводу осуществления экстремистской деятельности, направления представлений и проведение профилактических бесед, "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" не только не прекращает занятия экстремистской деятельностью, но и продолжают настаивать, что указанная деятельность таковой не является", — сказала Борисова.

Верховный суд России 20 апреля по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Согласно постановлению, которое подлежит немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Кроме апелляционной жалобы в Верховный суд РФ, российские "Свидетели Иеговы" уже обратились в Европейский суд по правам человека, сообщил "Интерфаксу" представитель организации в суде Сергей Черепанов.