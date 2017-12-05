Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США граждан шести стран

Верховный суд США постановил, что запрет президента Дональда Трампа на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением может войти в силу.
Однако директива президента относительно граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена до сих пор оспаривается в американских судах.
В понедельник семь из девяти членов Верховного суда отменили решения судов низших инстанций по поводу указа президента.
Постановление касается третьей версии указа, подписанной Трампом с начала вступления в должность.
Указ приостанавливает на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, не имеющих тесных семейных или деловых связей в Соединенных Штатах.
В новой версии ограничения накладывались и на прибывающих из Северной Кореи, а также на некоторых членов правительства Венесуэлы.
Судьи нижних инстанций приостанавливали действие указа Трампа на том основании, что он носит антимусульманский характер: по мнению судьи федерального суда на Гавайях, заблокировавшего указ Трампа, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.
Эти дела продолжают рассматриваться на этой неделе в федеральных судах в Сан-Франциско и Ричмонде в штате Вирджиния.
В июне в постановлении Верховного суда содержалось разрешение на частичное вступление в силу президентской директивы.
В какой-то степени все запреты президента на въезд в США подвергались опротестованию в судах США:
- В январе Трамп подписал указ, запрещающий в течение 90 дней въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманских населением и въезд всех беженцев. Эта мера вызвала протесты и судебные иски во многих штатах.
- Новая версия указа, выпущенная Трампом в марте, исключала из списка семи стран Ирак, ужесточивший проверку подающих на визу. Также из списка были исключены обладатели грин-карт (права на постоянное место жительства в США) и двойного гражданства. В новой версии указа также не было полного запрета на прием сирийских беженцев. К июню Верховный суд частично разрешил применение этого указа, включая запрет на 120 дней на въезд всех беженцев в США, но даровал широкие исключения всем, кто обладает "подлинными связями" с США.
- За этим последовала третья версия указа, подписанная в конце сентября, которая распространяла запрет на въезд на граждан КНДР и Венесуэлы.