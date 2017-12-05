Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США граждан шести стран

Верховный суд США постановил, что запрет президента Дональда Трампа на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением может войти в силу.

Однако директива президента относительно граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена до сих пор оспаривается в американских судах.

В понедельник семь из девяти членов Верховного суда отменили решения судов низших инстанций по поводу указа президента.

Постановление касается третьей версии указа, подписанной Трампом с начала вступления в должность.

Указ приостанавливает на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, не имеющих тесных семейных или деловых связей в Соединенных Штатах.

В новой версии ограничения накладывались и на прибывающих из Северной Кореи, а также на некоторых членов правительства Венесуэлы.

Судьи нижних инстанций приостанавливали действие указа Трампа на том основании, что он носит антимусульманский характер: по мнению судьи федерального суда на Гавайях, заблокировавшего указ Трампа, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.

Эти дела продолжают рассматриваться на этой неделе в федеральных судах в Сан-Франциско и Ричмонде в штате Вирджиния.

В июне в постановлении Верховного суда содержалось разрешение на частичное вступление в силу президентской директивы.

В какой-то степени все запреты президента на въезд в США подвергались опротестованию в судах США: