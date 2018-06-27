27.06.2018, 09:02

Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам мусульманских стран

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NEWSru.com
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: NICHOLAS KAMM, AFP

Верховный суд в США поддержал введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран. Судебная инстанция отказалась признавать соответствующий указ американского лидера дискриминационным по отношению к мусульманам или выходящим за рамки полномочий главы государства.


Главный судья Джон Робертс вынес решение в пользу политики администрации Трампа, присоединившись таким образом к мнению своих четырех коллег, сообщает AP. Робертс постановил, что президенты в США обладают весомыми полномочиями по контролю над миграцией.

Как отмечает агентство, по всей видимости, о грядущем решении Верховный суд сигнализировал еще в декабре, когда судьи позволили вступить распоряжению Трампа в полную силу, несмотря на то что судебная тяжба продолжалась и суды низшей инстанции признавали указы президента незаконными.

Сам Трамп отреагировал на решение Верховного суда США сообщением в Twitter. "Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд [мигрантов из нескольких стран]. Вау!" — написал глава государства.

Третья версия иммиграционного указа Трампа


Трамп несколько раз менял содержание своего иммиграционного указа. Последняя, третья версия предусматривала запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали), а также граждан КНДР и Венесуэлы.

В феврале текущего года Федеральный апелляционный суд в США признал этот указ неконституционным. Судья Рождер Грегори заключил, что "документ имеет отпечаток враждебности по отношению к исламу" и потому противоречит американской конституции.

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При этом в декабре прошлого года Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа Трампа. Просьбы вашингтонской администрации снять наложенные нижестоящими инстанциями запреты на последнюю версию указа поддержали семь из девяти судей. В Минюсте США тогда отмечали, что решение Верховного суда является "значимой победой для безопасности американских граждан". В ведомстве объясняли, что указ Трампа направлен на защиту национальных интересов страны.

В октябре прошлого года окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик К. Уотсон заблокировал третью версию иммиграционного указа Трампа. Судья Уотсон отметил, что новая версия указа "является дискриминационной по признаку национальности", что "противоречит федеральному закону и основополагающим принципам нации".

Трамп подписал третью версию своего иммиграционного указа в сентябре прошлого года, распорядившись добавить Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Ограничения должны были вступить в силу с 18 октября.

Вторая версия иммиграционного указа Трампа


Второй иммиграционный указ был подписан Трампом 6 марта 2017 года. В отличие от первой версии, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из первоначального списка был исключен Ирак.

В том же месяце Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу заблокировал второй иммиграционный указ Трампа, который должен был вступить в силу 16 марта 2017 года. В результате действие документа было приостановлено по всей территории США.

В конце июня прошлого года Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран. При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США".

В Госдепартаменте вслед за этим установили новые критерии выдачи виз. Для их получения граждане стран, попавших под действие указа Трампа, должны будут предоставить властям США доказательства наличия у них близких родственных или деловых связей в Соединенных Штатах. Отмечалось, что близкой родственной связью считается наличие у соискателя визы в США родителей (матери или отца), братьев или сестер, супруга, детей, а также зятьев или невесток.

В июле 2017 года Суд в штате Гавайи ослабил иммиграционный указ Трампа. Судья Уотсон постановил расширить круг близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты. Власти штата Гавайи посчитали, что дедушки и бабушки, дяди и тети и другие близкие родственники также должны быть освобождены от действия указа Трампа, и попросили Уотсона внести соответствующее уточнение.

Первая версия иммиграционного указа Трампа


Первый иммиграционный указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января 2017 года и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев.

В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

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