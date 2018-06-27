Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам мусульманских стран



Трамп несколько раз менял содержание своего иммиграционного указа. Последняя, третья версия предусматривала запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали), а также граждан КНДР и Венесуэлы.

В феврале текущего года Федеральный апелляционный суд в США признал этот указ неконституционным. Судья Рождер Грегори заключил, что "документ имеет отпечаток враждебности по отношению к исламу" и потому противоречит американской конституции.

При этом в декабре прошлого года Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа Трампа. Просьбы вашингтонской администрации снять наложенные нижестоящими инстанциями запреты на последнюю версию указа поддержали семь из девяти судей. В Минюсте США тогда отмечали, что решение Верховного суда является "значимой победой для безопасности американских граждан". В ведомстве объясняли, что указ Трампа направлен на защиту национальных интересов страны.

В октябре прошлого года окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик К. Уотсон заблокировал третью версию иммиграционного указа Трампа. Судья Уотсон отметил, что новая версия указа "является дискриминационной по признаку национальности", что "противоречит федеральному закону и основополагающим принципам нации".

Трамп подписал третью версию своего иммиграционного указа в сентябре прошлого года, распорядившись добавить Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Ограничения должны были вступить в силу с 18 октября.

Вторая версия иммиграционного указа Трампа



Второй иммиграционный указ был подписан Трампом 6 марта 2017 года. В отличие от первой версии, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из первоначального списка был исключен Ирак.

В том же месяце Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу заблокировал второй иммиграционный указ Трампа, который должен был вступить в силу 16 марта 2017 года. В результате действие документа было приостановлено по всей территории США.