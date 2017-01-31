Верховный суд не признал права Латвии на 973 советских фильма Рижской киностудии

Верховный суд Латвии отказался признавать, что авторские имущественные права на 973 фильма Рижской киностудии, снятые с 1964 по 1990 годы, принадлежат латвийскому государству.

Жалобу в Верховный суд подали Министерство культуры, Латвийский союз кинематографистов и 44 автора фильмов. Суд постановил, что авторские отношения между юридическими лицами — это особая форма авторских отношений, характерная только для советского периода. После 15 мая 1993 года, когда в Латвии вступил в силу "Закон об авторском и смежном праве", они утратили силу, и закон не предусматривал их защиту. Современное законодательство предусматривает, что авторские права могут принадлежать только физическому лицу.

Таким образом, права на фильмы не могут принадлежать ни Рижской киностудии, ни латвийскому государству. Права физических лиц — авторов фильмов — остаются в силе, и их защита осуществляется в общем порядке.

До 2007 года предполагалось, что авторские права на фильмы Рижской киностудии принадлежат государству. Однако в 2007 году акционерное общество Rīgas kinostudija, которое ранее приватизировало доли капитала Рижской киностудии, сообщило, что права на 973 фильма переданы датскому предприятию Voxell Aps. После этого началась серия судов, которые принимали противоположные решения. Суд первой инстанции поддержал Министерство культуры, Rīgas kinostudija это решение обжаловала, и в суде второй инстанции решение было уже не на стороне государства. Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу в конце 2016 года.