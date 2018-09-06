06.09.2018, 19:30

Верховный суд Индии узаконил однополые связи


bbcrussian.com
EST
Pilt on illustratiivne
Pilt on illustratiivneFoto: GERGELY BESENYEI, AFP/Scanpix

Верховный суд Индии отменил положения статьи уголовного кодекса страны, по которой за гомосексуальные связи предусматривалось наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 10 лет.

Это решение многие назвали историческим. Сторонники ЛГБТ-движения ликовали у стен суда после оглашения решения.

"Уголовное преследование за сексуальные отношения — нерационально, неконституционно и является произволом", — сказал судья Дипак Мисра, зачитывая решение суда.

Уголовная ответственность за однополые отношения была отменена Верховным судом Дели в 2009 году, но в 2013 закон был восстановлен, после того как влиятельные политические, общественные и религиозные организации подали петиции в его защиту.

Статья 377, которая предусматривала наказание до 10 лет лишения свободы, вступила в силу в 1861 году, когда Индия находилась под колониальным правлением Великобритании.

Это один из самых старых в мире законов о наказаниях за однополые связи, и Индия не спешила его менять. В крупных городах общественность давно выступала за его отмену, но власти опирались на мнение консервативного меньшинства и настроения сельских жителей.

Решение Верховного суда страны ставит точку в распрях на эту тему, обжаловать его невозможно, и ЛГБТ-сообщество Индии празднует победу.

Что за статья 377?

Закон об уголовном наказании геев действовал на территории Британской империи на протяжении 157 лет и предусматривал наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

В нем однополые связи описаны как "нарушающие законы природы телесные отношения с мужчиной, женщиной или животным". В частности, нарушением закона считался анальный и оральный секс.

Геи и трансгендеры Индии много лет боролись за отмену статьи, на основании которой полиция по сей день преследовала сексменьшинства.

Как отметили судьи, статья продолжит регулировать вопросы, касающиеся недобровольных связей, отношений с несовершеннолетними и зоофилии.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Предвыборные обещания реформистов: единая эстоноязычная система образования и учеба с 6 лет

06.09.2018
На заседании правления Партии реформ были одобрены три главных предвыборных обещания в образовательной сфере: единая эстоноязычная система образования, начало обучения с шести лет и учительская зарплата свыше 2000 евро.
Подробнее



СМИ: Эстония, Латвия и Литва просят запретить товары с надписью ”СССР”

06.09.2018
Три государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — требуют от ритейлера Walmart снять с производства товар с надписью ”СССР” и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.
Подробнее

Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

06.09.2018
Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €


Упавший на лестнице у мемориала читатель: вечером на Маарьямяги опасно, освещение ослепляет

06.09.2018
В редакцию Delfi написал читатель, который несколько дней назад поздно вечером посетил мемориал на Маарьямяги, чтобы самому осмотреть вызвавшее большое оживление место. Но с посещением у него не все прошло гладко — освещение мемориала ослепляет, и поэтому не видно, когда начинаются ступени лестницы.
Подробнее


Может ли работающий пенсионер уволиться со дня, если больше не хочет работать?

06.09.2018
"Я работающий пенсионер, но больше не хочу выполнять эту работу и хотел бы уволиться. За сколько времени я должен предупредить своего работодателя об увольнении? Соответствует ли действительности, что пенсионер может предупредить всего за три дня и потом не приходить на работу? Или для меня тоже действует это правило, как для других работников, что я должен предупредить о прекращении договора за 30 дней, то есть за месяц?" — спрашивает читатель Maaleht.
Подробнее