Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении дружбы с Россией

Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря, приняла закон о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Закон поддержали 277 депутатов, против высказались 17 членов фракции "Оппозиционный блок" и трое нефракционных депутатов, еще 34 парламентария не приняли участия в голосовании, сообщается на сайте Верховной рады.

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушеним этого соглашения, говорится в тексте закона. Накануне комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, который несколько дней назад внес в Раду президент Украины Петр Порошенко. Он определил документ как неотложный для принятия.

В конце августа Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.

Договор о дружбе Украины и РФ был заключен в 1997 году