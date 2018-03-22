Верховная Рада разрешила арестовать Надежду Савченко, ее обвиняют в терроризме и подготовке госпереворота

Верховная Рада Украины лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко и дала согласие на ее арест, пишет Meduza.

Савченко обвиняют в терроризме и подготовке государственного переворота. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат собиралась совершить теракт в парламенте. На заседании Верховной Рады прокуратура в подтверждение этих обвинений представила видео- и аудиозаписи.

На одной из записей Савченко говорит: ”Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически — причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри. Может быть, пару дней”.

Владимир Рубан (руководитель центра ”Офицерский корпус”, который занимается освобождением украинских пленных в Донбассе) на встрече с Савченко рассказывал о плане нападения на правительственный квартал в Киеве: ”Мы сносим красивое здание, на чертовом месте построенное. Может быть, и весь правительственный”.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Савченко и Рубан планировали покушение на президента страны Петра Порошенко. Они якобы собирались обстрелять его кортеж из крупнокалиберной снайперской винтовки.

Нападение на правительственный квартал, по версии прокуратуры, планировалось совершить с применением минометов. Оружие, как утверждает Луценко, участники заговора собирались привезти из ДНР.

Савченко ранее назвала свои действия ”политической провокацией”, а обсуждавшиеся планы теракта — абсурдными и неисполнимыми.

”Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация”, — говорила Савченко.

Надежда Савченко, бывшая военнослужащая украинской армии, была осуждена в России по делу о гибели в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы, но вскоре после приговора обменяли на двух россиян, осужденных на Украине за участие в войне в Донбассе. После возвращения на родину Савченко получила звание Героя Украины.

Владимир Рубан, который фигурирует на записях Генпрокуратуры Украины, был задержан 8 марта с крупной партией оружия при попытке пересечь линию разграничения сторон конфликта в Донбассе. Прокуратура обвинила его в терроризме и подготовке свержения власти.