26.05.2018, 17:27

Венгрия призвала НАТО прекратить поддержку Украины

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Lenta.ru
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Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Priit Simson

Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с инициативой пересмотра программ поддержки альянсом Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении Будапешта говорится, что "украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление". Получение документа под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" представителями альянса "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. "Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось", — отмечает "Европейская правда".

Письмо начинается со слов "Несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи, (…) правительство Украины не демонстрирует ни политической воли, ни способности реализовать содержательную программу реформ". В конце обращения венгерское правительство обращается к партнерам по НАТО: "Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе альянса, НАТО следует адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам".

Также в документе отмечается, что "государство, которое уже неустойчиво, становится все более уязвимым к внешнему и внутреннему воздействию. "Дошло до того, что Украина уже становится вызовом для безопасности своих соседей, включая Венгрию", — считают в Будапеште.

При этом Венгрия готова отказаться от этой позиции, если Киев пересмотрит положение принятого в 2017 году закона "Об образовании", фактически устанавливающего запрет на преподавание в школах на всех языках, кроме украинского. Именно этот шаг со стороны Киева повлек за собой бурную реакцию Будапешта.

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Беседовавший с "Европейской правдой" представитель НАТО сказал, что альянс не планирует пересматривать свою политику в отношении Украины.

24 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил языковой спор Будапешта с Киевом с помощником государственного секретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом. Он заявил, что в Будапеште хотели бы, "чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в мире и правовой безопасности, а Украина прекратила нарушать свои международные и двусторонние обязательства".

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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