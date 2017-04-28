Венгрия достроила второй забор на границе с Сербией

Венгрия завершила строительство второго ограждения на границе с Сербией. Забор имеет высоту 3 метра, протяженность 155 метров и "способен остановить любую толпу людей", сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова приводит агентство Рейтер.



Длина сербско-венгерской границы составляет 175 километров.



Первые ограждения на границе Будапешт построил в 2015 году, пытаясь остановить поток сирийских беженцев с юга. В стычках с мигрантами венгерская полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ.



В том же году Венгрия возвела аналогичное препятствие на границе с Хорватией.

Сербия не входит в Европейский союз. Для Хорватии — члена ЕС — Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля еще не вступило в силу.



Виктор Орбан известен как жесткий противник свободы миграции и политики открытых границ для беженцев из Сирии. В марте глава правительства назвал европейскую миграционную политику "троянским конем терроризма" и угрозой для "христанской идентичности".