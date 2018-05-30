30.05.2018, 14:21

Венграм может грозить до года тюрьмы за помощь нелегальным мигрантам


bbcrussian.com
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Венграм может грозить до года тюрьмы за помощь нелегальным мигрантам
Foto: Madis Veltman

Власти Венгрии подготовили законопроект об уголовном наказании для тех, кто помогает нелегальным мигрантам, запрашивающим убежище.

Если он будет принят в нынешнем виде, печать листовок с информацией для беженцев, предложение им еды или правовой помощи будет считаться преступлением.

Также венгерские власти собираются поменять конституцию, чтобы другие страны Евросоюза не высылали просителей убежища в Венгрию.

Венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что тюремные сроки от нескольких дней до года ждут тех, кто будет провозить мигрантов, помогать им в получении убежища и для тех, кто финансирует
нелегальную иммиграцию.

Премьер-министр Виктор Орбан отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз. Он — известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС.

Кроме Венгрии, планам ЕС разместить 160 тысяч беженцев из Сирии противостояли Польша, Чехия и Словакия. Лагеря беженцев в Италии и Греции переполнены.

Корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп передает, что венгерские парламентарии спорят по поводу законопроекта, хотя немногие мигранты могут сейчас попасть в Венгрию — из-за двойного забора с колючей проволокой, установленного на южной границе.

Кроме Венгрии, планам ЕС разместить 160 тысяч беженцев из Сирии противостояли Польша, Чехия и Словакия. Лагеря беженцев в Италии и Греции переполнены.

Корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп передает, что венгерские парламентарии спорят по поводу законопроекта, хотя немногие мигранты могут сейчас попасть в Венгрию — из-за двойного забора с колючей проволокой, установленного на южной границе.

Правая партия Орбана "Фидес" составляет две трети в парламенте. Голосование по этому законопроекту ожидается на следующей неделе.

Законопроект называется "Стоп Соросу", и выражает антипатию властей к американскому миллионеру-филантропу Джорджу Соросу, родившемся в Венгрии. Его обвиняют в поощрении миграции мусульман в Европу.

Сорос отверг эти обвинения во вторник в своей речи в Европейском совете по международным отношениям в Париже. Он заявил, что Орбан бросает вызов ключевым ценностям Евросоюза.

В 2015 году путь миллиона просителей убежища лежал через Венгрию. Многие из них бежали из Сирии, Ирака и Афганистана. Большинство из них отправились в Германию.

Возведение в 2016 году заборов со стороны Балкан резко сократило приток беженцев в страну.

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