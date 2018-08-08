08.08.2018, 21:30

Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро


NEWSru.com
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Venezuela Maduro
Venezuela MaduroFoto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе рассказал в интервью Reuters, как он помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотников, жертвой которых должен был стать Николас Мадуро.

По словам Луккезе, он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием "Сопротивление". Оппозиционер уточнил, что это разрозненное сообщество уличных активистов, студенческих лидеров и бывших военных. В Венесуэле оно известно организацией протестов, которые заканчивались столкновениями с силовиками.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга — это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, — отметил оппозиционер. — Вооруженная борьба будет продолжаться". Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев. Напомним, ранее об ответственности за покушение заявила малоизвестная подпольная группа "Фланелевые солдаты".

Ранее президент Мадуро назвал заказчиком атаки оппозиционного лидера Хулио Борхеса, проживающего в Колумбии. По его словам, участники покушения проходили подготовку на территории Колумбии, на ферме в муниципалитете Чинакоте. Сам Борхес назвал покушение на Мадуро фарсом и постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех, кто выступает против диктатуры Мадуро. Об этом оппозиционер написал в своем Twitter. Его точку зрения разделяют и другие оппозиционеры.

Также к числу участников заговора Мадуро отнес депутата парламента Хуана Рекесенса, которого назвал "одним из самых сумасшедших и психопатичных" личностей в оппозиции, и еще нескольких человек. В свою очередь, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в Twitter, что в среду этот орган планирует рассмотреть вопрос о снятии парламентской неприкосновенности с депутатов оппозиционного парламента, которые могут иметь отношение к покушению.

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