Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро

По словам Луккезе, он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием "Сопротивление". Оппозиционер уточнил, что это разрозненное сообщество уличных активистов, студенческих лидеров и бывших военных. В Венесуэле оно известно организацией протестов, которые заканчивались столкновениями с силовиками.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга — это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, — отметил оппозиционер. — Вооруженная борьба будет продолжаться". Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев. Напомним, ранее об ответственности за покушение заявила малоизвестная подпольная группа "Фланелевые солдаты".

Ранее президент Мадуро назвал заказчиком атаки оппозиционного лидера Хулио Борхеса, проживающего в Колумбии. По его словам, участники покушения проходили подготовку на территории Колумбии, на ферме в муниципалитете Чинакоте. Сам Борхес назвал покушение на Мадуро фарсом и постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех, кто выступает против диктатуры Мадуро. Об этом оппозиционер написал в своем Twitter. Его точку зрения разделяют и другие оппозиционеры.