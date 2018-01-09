09.01.2018, 19:04

Венесуэла оказалась мировым рекордсменом по инфляции: 2600% в 2017 году

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Интерфакс
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Venezuela
VenezuelaFoto: CHRISTIAN VERON, REUTERS

Потребительские цены в Венесуэле в прошлом году выросли на 2616%, что является мировым рекордом, свидетельствуют данные оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент страны). В декабре инфляция составляла 85%, отмечает The Sydney Morning Herald.

Традиционно гиперинфляцией называется увеличение цен более чем на 50%.

"Центробанк Венесуэлы ответственен за гиперинфляцию. Он печатает деньги, чтобы финансово поддерживать правительство", — заявил председатель финансового комитета, профессор экономики Хосе Герра.

По его словам, "инфляция только в декабре превышает совокупный рост цен за весь год во всех государствах Латинской Америки".

Венесуэла является единственной страной в мире с гиперинфляцией, отмечает Deutsche Welle.

Правительство Венесуэлы уже два года не публикует динамику роста потребительских цен и ВВП. На 2017 год Международный валютный фонд прогнозировал в стране инфляцию на уровне 652%, а на 2018 год — 2350%.

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Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

На протяжении последних месяцев в Венесуэле продолжается борьба правящей леворадикальной и оппозиционных правоцентристских партий. В июле 2017 года было созвано Национальное учредительное собрание, которое должно заниматься конституционными реформами. Собрание представлено в основном сторонниками президента страны Николаса Мадуро и не признано оппозицией.

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