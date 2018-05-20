Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег

В воскресенье, 20 мая, в Венесуэле пройдут выборы президента. Поскольку в них не будет участвовать оппозиция (коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" намеревается бойкотировать выборы), США, ЕС и соседние с Венесуэлой страны уже заявили о том, что не признают их результаты. Одним из кандидатов на пост президента Венесуэлы является Энри Фалькон, который несколько лет назад вышел из рядов "Блока демократического единства" из-за несовпадения политических взглядов. Однако победу в них, скорее всего, одержит действующий глава государства Николас Мадуро. Его пребывание на посту президента Венесуэлы следующие 6 лет у многих вызывают скепсис. Мадуро, кроме прочего, критикуют за ухудшение политической и экономической ситуации в стране. Одним из доказательств тому является высокий уровень бедности и дефицит продовольствия, который может привести к голоду в Венесуэле.

Одна история венесуэльского ребенка

Феликсу Барону всего 11 месяцев. Он один из пациентов детской клиники в Каракасе. Малыш весит 5 килограмм. Это чуть больше половины массы тела, которую в среднем должен иметь ребенок в его возрасте. Мать мальчика Жамиле рассказывает, что не знает, почему ребенок потерял аппетит.

Раньше Жамиле была поваром в одном из дорогих ресторанов Каракасе. Сейчас она безработная. Ее муж — госслужащий. Как и у большинства венесуэльцев, его заработная плата составляет около 249 тысяч боливаров в месяц. Дополнительно супруг Жамиле получает еще и талоны на питание на сумму 549 тысяч боливаров. По официальному обменному курсу все вместе это составляет примерно 238 долларов США.

Но на черном рынке, который практически является единственным местом обмена валюты, за 549 тысяч боливаров можно получить всего 6,5 доллара. А замороженная куриная тушка стоит половину этой суммы. Но Жамиле не признает, что ее семья голодает: "Конечно, мы стали употреблять в пищу меньше мяса. Но у нас на тарелке всегда есть еда". Женщина уверяет, что состояние здоровья ее сына никак не связано с дефицитом продуктов питания в семье. Но при этом она признается, что за год и сама похудела на 10 кг.

Многие венесуэльцы голодают

История Жамиле и ее сына — далеко не единственная. Согласно результатам исследования, проведенного совместно тремя университетами Венесуэлы в первой половине 2017 года, 70 процентов участников опроса за предшествовавшие ему 6 месяцев потеряли в весе в среднем 6 килограмм. Даже если нельзя назвать это исследование репрезентативным, в полной мере отражающим ситуацию во всей стране, оно, тем не менее, дает представление о масштабе бедствия. Очевидно одно: повсюду в Венесуэле — и в густонаселенных городах, и в сельской местности, и в отдаленных районах на границе с Бразилией, есть люди, которые голодают. И нехватка еды — это не только проблема самых бедных семей.

При уровне инфляции, составившей более 2000 процентов (!) в прошлом году, с падением покупательной способности столкнулись все категории населения. В 2018 году, согласно прогнозу аналитиков, инфляция может вырасти до 10 000 процентов. Мер, которые принимает правительство, недостаточно для того, чтобы урегулировать кризис и остановить стремительное обесценивание денег. Собственная криптовалюта или спорадическое повышение зарплат не решат самую основную проблему, которая парализует все сферы экономики.

Даже добыча нефти, которая обеспечивает 90 процентов валютных поступлений в бюджет, в ноябре 2017 года достигла рекордно низкой отметки за последние 30 лет.

Вследствие этого сократились валютные запасы, государство частично является неплатежеспособным, поскольку не может своевременно выполнять свои финансовые обязательства, властям не хватает денег на импорт продуктов питания. При этом почти все продовольствие завозят в Венесуэлу из других стран, поскольку собственная сельскохозяйственная отрасль почти не функционирует.