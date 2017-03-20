Великобритания запустит Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании в ЕС Тимоти Барроу.

Первым шагом станет уведомление ЕС о старте Brexit.

По данным агентства Bloomberg, Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска.

"После того, как мы запустим (Brexit — ИФ), 27 стран согласуют свою позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Туск заявил, что он ожидает первой реакции (стран — ИФ) в течение двух дней (после запуска Brexit — ИФ). Мы хотим быстро перейти к переговорам", — заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк.

В свою очередь в ЕС заявили в понедельник, что "все готово" к началу процесса Brexit, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза.

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit 16 марта. До этого законопроект в неизменном виде одобрили обе палаты парламента.

Процесс выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлится два года.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% принявших участие в выборах выступили за Brexit.