Великобритания высылает российских дипломатов и замораживает контакты на высшем уровне

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, пишет "Медуза".

Речь идет о людях, которые, по данным Великобритании, работают на российскую разведку. ”С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании”, — заявила Мэй.

Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Правительство отзывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию; на чемпионат мира по футболу в РФ не приедут члены правительства и королевской семьи.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает "Медуза".

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

Sky News предполагает, что посол России Александр Яковенко выслан не будет. Тем самым британцы хотят сохранить возможность для диалога с Россией.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Тереза Мэй 12 марта заявила, что к покушению на Скрипаля, вероятно, причастна Россия, и потребовала объяснений.

МИД РФ заявил о непричастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ, отказался выполнять требования Лондона и пожаловался на то, что России не предоставили материалы дела.

Тереза Мэй обещала, что если Россия не предоставит объяснений, 14 марта британское правительство объявит об ответных мерах.