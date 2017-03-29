Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС

Брюссель получил официальную заявку Великобритании на выход из Европейского Союза - Brexit, сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Тереза Мэй призвала британцев "держаться вместе".

Великобритания подала официальную заявку на выход из Европейского Союза. В среду, 29 марта, Лондон отправил в Брюссель письменную заявку на введение в действие 50-й статьи Лиссабонского договора (фактически — конституции Евросоюза. — Ред.) и тем самым сделал первый официальный шаг по реализации решения референдума, проведенного в июне 2016 года.

Глава Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что ЕС получил заявку Великобритании.





"Первым днем очень тяжелой дороги" назвал день подачи заявки Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit. Он подчеркнул, что в интересах будущего всего Евросоюза необходимо достигнуть "справедливого соглашения" с Лондоном.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "пришло время держаться вместе". "За столом переговоров в следующие месяцы я буду представлять каждого гражданина Великобритании — как молодых, так и стариков, как богатых, так и бедных, из больших и малых городов, а также из сельской местности", — подчеркнула она.

Согласно 50-й статье, членство в Евросоюзе прекращается в день вступления в силу договора о выходе данной страны из состава ЕС либо автоматически через два года после подачи заявки, если обе стороны не договорятся о продлении переговоров. Так что процедура Brexit, скорее всего, закончится к концу марта 2019 года.