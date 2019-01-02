Вейонис в новогоднем поздравлении отметил возросшее народное самосознание

По словам президента, в год столетия Латвии мы увидели себя по-новому — насколько Латвия большая и сильная, и в будущее мы смотрим с новыми надеждами и стремлением к труду.

"Мы заметили, насколько мы выросли, и это увидел остальной мир", — сказал Вейонис, напомнив о том, что поздравить Латвию приехали представители множества государств.

Вейонис выразил уверенность, что каждый приложил и будет прилагать усилия к тому, чтобы и в новом году и во второе столетие своей истории в Латвии и в каждой семье царили бы любовь, безопасность, достаток и благополучие.

Президент отметил, что жители Латвии видят малейшие недостатки своей страны, что, порой, отнимает надежду сделать ее лучше. Он призвал помнить, что "Латвию шаг за шагом создаем мы сами — своими действиями, работой и словами".