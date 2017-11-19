Вейонис: Латвия должна стать страной-донором в Евросоюзе

Чтобы стать частью активной Европы, Латвия в течение ближайших десяти лет должна превратиться из получателя в донора, отметил в торжественной речи в честь 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент Латвии Раймонд Вейонис во время выступления возле памятника Свободы.

"Мы европейская страна, но здесь тоже остается много дел. Чтобы стать частью активной Европы, нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора. Из боязливых новичков в Европейском союзе в его дальновидных создателей", — сказал Вейонис.

"Осознав себя, мы продолжим создавать Европу как открытую и многообразную, как образец демократии для остального мира", — отметил президент.

Он напомнил, что следующий год станет не только праздничным, но и годом выборов в Сейм. "Осенью каждому придется принимать решение, кому доверить право представлять наше общество и обязанность вести наше государство вперед", — призвал Вейонис.

"В Конституции написано, что власть принадлежит народу. Я хочу призвать к тому, чтобы это не оставалось просто буквой закона. Будьте готовы действовать! Следите за государственными делами, защищайте свои интересы, дискутируйте, говорите. Думайте сами и вовлекайте своих близких. Используйте все возможности, предусмотренные Конституцией! Мы знаем цену своей независимости. В мире еще много мест, где люди готовы отдать все, чтобы получить свою страну. У нас она уже есть. У нас есть причина не только для праздников, но и для ответственности. И это лучшая причина, чтобы не оставаться в стороне", — сказал президент.

"Здесь, у памятника Свободы и у экранов я призываю вас: не стойте в стороне!", — сказал Вейонис.