Ведущий Fox News не намерен извиняться за слова об "убийце" Путине

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

"Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе… 2023 года", — пошутил журналист.

Скандальное заявление журналиста Билла О'Райли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос журналиста о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что "это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения".

"Но он [Путин] убийца", — заявил О'Райли.

"Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?" — ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что "с Россией лучше дружить, чем наоборот".

В Кремле сочли высказывания О'Райли недопустимыми и оскорбительными.

"Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", — заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ответ Трампа журналисту Fox News пресс-секретарь Владимира Путина комментировать не стал.

"Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", — сказал Дмитрий Песков.