Вдова погибшего в Сирии россиянина: "Он год не мог найти работу"

В Сирии в конце сентября погиб еще один гражданин России. Марк Неймарк отправился туда, подписав контракт с частной военной компанией, которая уже выплатила его семье компенсацию, рассказала Русской службе Би-би-си вдова погибшего Ксения Неймарк.

О гибели еще одного россиянина накануне, 16 октября, сообщила группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием вооруженных конфликтов и мониторит ситуацию в Сирии, где Россия два года проводит военную операцию.

Житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа подорвался на мине. На основании фотографий Неймарка из его аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" группа CIT предположила, что он был действующим российским военнослужащим.

Минобороны России не сообщало о его гибели, а Ксения Неймарк сказала Би-би-си, что муж заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК).

"Говорил, что до конца октября командировка"

Би-би-си:Откуда вам стало известно о случившемся, с вами связался кто-то из сослуживцев или командования той группы, в которую входил Марк?

Ксения Неймарк: Никто из командиров или сослуживцев мне не звонил. 12 октября в два часа дня позвонил какой-то мужчина, который представился просто Сергеем и сказал, что на следующий день мне надо быть в Ростове-на-Дону.

Би-би-си: И что произошло в Ростове?

К.Н.: Мы приехали, он написал нам адрес, куда надо прийти, это была гостиница. Там мы встретили Сергея, с ним был еще какой-то сотрудник, мужчина лет 50, который не представился. Мы подписали документы, что получили компенсацию.

Нам объяснили, что он переезжал дорогу, там был какой-то прорыв. Дорога была заминирована, и он подорвался. Это случилось 28 сентября.

Би-би-си: Вы только подписали документы о компенсации или вам ее уже выдали?

К.Н.: Сразу же и выплатили. Но это был не какой-то официальный документ с реквизитами, а скорее просто расписка, что я получила эти деньги.

Би-би-си: А сумму компенсации можете назвать?

К.Н.: Я бы предпочла не отвечать на этот вопрос.

Би-би-си: Марк много времени провел в Сирии?

К.Н.: Он уехал 28 июня. Говорил, что до конца октября будет командировка, а потом он вернется.

Би-би-си: Почему он в принципе решил записаться в ЧВК? У него были какие-то проблемы с работой в Мегионе?

К.Н.: Да, он где-то год не мог найти работу. Устроился официантом, работал, но его обманули и не заплатили деньги. Он куда-то устраивался, но всегда говорил, что ему не хватало.

Би-би-си: Вам известно, он один там погиб или были и другие пострадавшие?

К.Н.: Там было несколько россиян в тот день. Когда мы приехали в Ростов, там было еще три семьи. И у всех та же самая ситуация.

Би-би-си: У вас была с ним какая-то связь, пока он находился в Сирии?

К.Н.: Да, он звонил, выходил в "ВКонтакте" и WhatsApp, присылал мне фотографии: его лицо, а сзади пустыня.

Би-би-си: У него был до этого какой-то военный опыт?

К.Н.: Он служил срочную службу.

Погибшие бойцы ЧВК

28 сентября, когда погиб Марк Неймарк, в Сирии попали в плен казак из Ростовской области Роман Заболотный и житель Подмосковья Григорий Цуркану, об их судьбе достоверных сведений нет.

В начале октября знакомая Заболотного рассказала изданию "Кавказский узел", что 28 сентября в аэропорт Ростова-на-Дону были доставлены 12 тел бойцов частной военной компании. Она утверждает, что это были погибшие из "ЧВК Вагнера".

В России частные военные компании находятся вне закона. Петербургское издание "Фонтанка" сообщало, что Вагнер — позывной командира, подполковника спецназа ГРУ в запасе Дмитрия Уткина.

В этот же день, 28 сентября, в Сирии, как сообщали СМИ, погиб 27-летний житель Магнитогорска Михаил Чернов.

"В Сирию он попал через Краснодар, там есть агентство, которое набирает бойцов. Он и на Донбассе был, и через ту же компанию пошел в Сирию. Но не через военкомат, он даже в армии не служил, потому что был инвалидом", — рассказывал изданию "Коммерсант" один из его знакомых.

В начале августа 2017 года агентство Рейтер опубликовало расследование, в котором подсчитало, что с начала российского вмешательства в 2015 году в Сирии погибли минимум 76 граждан России. С тех пор эта цифра выросла.

Среди 40 россиян, погибших в Сирии только в этом году, был 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось, говорилось в августовском расследовании агентства Рейтер.

16 октября CIT опубликовала сообщение о гибели как минимум девяти бойцов "ЧВК Вагнера", которые, как утверждают расследователи, погибли в Сирии в августе и сентябре этого года. Среди погибших группа называла фамилии уроженцев Казани, Перми, Нижнего Новгорода и других городов. Имена нескольких погибших CIT установить не удалось, при этом исследователи утверждают, что до отправки в Сирию большинство погибших участвовали в боях на востоке Украины.

"Сам в Сирию не еду и друзей отговариваю"

Накануне в Донецке прошел съезд "Союза добровольцев Донбасса", участие в котором принял помощник президента России Владислав Сурков. Некоторые участники мероприятия рассказали Русской службе Би-би-си, что их друзья воюют в Сирии.

Представившийся Михаилом мужчина рассказал, что отговаривает своих друзей от поездки: "Я же знаю, какая там ситуация происходит. Когда была война на Донбассе, которая до сих пор продолжается, мы туда шли воевать за русский народ. А в Сирии маленько не такая ситуация".

"Люди едут воевать за деньги", — резюмировал собеседник Би-би-си.

"Среди моих бойцов многие поехали и есть те, кто голову там сложили", — сказал еще один человек, присутствовавший на съезде.