Вдова погибшего в Сирии майора обвинила Минобороны РФ в крохоборстве

Вдова погибшего в Сирии майора Сергея Бордова заявила, что она с момента смерти мужа в апреле этого года безуспешно пытается получить от Минобороны РФ полную сумму компенсации. Об этом сообщает Reuters.

В беседе с агентством Виталина Бордова рассказала, что военное ведомство выплатило ей только миллион рублей — пятую часть компенсации, которую получили ребенок Бордова от первого брака и его мать. По словам женщины, работающей военным психологом, сама она получает ежемесячно 8,6 тысячи рублей.

Минобороны, как пояснила Бордова, аргументирует свою позицию тем, что вдова прописана в квартире своего первого мужа и официально не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия как вдове участника боевых действий. Однако с бывшим супругом она не проживает и долю в этом жилье продать не может, поэтому ей приходится жить в Крыму у родителей с дочерью от предыдущего брака.

”У меня нет денег на адвокатов”, — пожаловалась женщина.

Бордов погиб в Сирии в апреле этого года в результате нападения боевиков на гарнизон сирийских войск. Он был военным советником и занимался подготовкой подразделений правительственных сил Сирии.

Министерство обороны России оказалось недоступно для комментариев.