Ватикан лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона, обвиненного в сексуальных домогательствах

Маккерика признали виновным в совершении домогательств с помощью исповеди и в нарушении заповеди "Не прелюбодействуй" с подростками и взрослыми мужчинами. Папа римский признал решение окончательным, передает meduza.io.

Как пишет Reuters, Маккерик стал наиболее высокопоставленным католическим священником современности, лишенным сана.

Летом 2018 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах Теодор Маккерик покинул коллегию кардиналов. Папа Франциск велел ему вести "молитвенную и покаянную жизнь в уединении".

В 2018 году архиепископ Карло Мария Вигано обвинил папу Франциска в том, что он знал о подозрениях в адрес Маккерика, но покрывал его.