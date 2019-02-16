16.02.2019, 14:12

Ватикан лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона, обвиненного в сексуальных домогательствах

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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Ватикан лишил сана 88-летнего бывшего архиепископа Вашингтона и кардинала Теодора Маккерика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к подросткам.

Маккерика признали виновным в совершении домогательств с помощью исповеди и в нарушении заповеди "Не прелюбодействуй" с подростками и взрослыми мужчинами. Папа римский признал решение окончательным, передает meduza.io.

Как пишет Reuters, Маккерик стал наиболее высокопоставленным католическим священником современности, лишенным сана.

Летом 2018 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах Теодор Маккерик покинул коллегию кардиналов. Папа Франциск велел ему вести "молитвенную и покаянную жизнь в уединении".

В 2018 году архиепископ Карло Мария Вигано обвинил папу Франциска в том, что он знал о подозрениях в адрес Маккерика, но покрывал его.

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