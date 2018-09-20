20.09.2018, 09:00

Вашингтон решил избавить КНДР от ядерного оружия к 2021 году

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bbcrussian.com
EST
Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: BRENDAN MCDERMID, REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов начать прямые переговоры с Пхеньяном, чтобы полностью избавить Северную Корею от ядерного оружия к 2021 году.

По словам Помпео, США готовы немедленно вступить в переговоры на основе соглашений, достигнутых на недавней встрече лидеров Южной Кореи и КНДР.

Помпео пригласил министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Нью-Йорк. Визит должен состояться на следующей неделе. Еще одна встреча между представителями двух стран может пройти в Вене.

Впервые США и КНДР договорились начать переговоры еще в июне, во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

После той встречи Трамп и Ким подписали договор, предусматривающий полную денуклеаризацию Корейского полуострова, но соглашение критиковали за то, что в нем не были указаны конкретные сроки разоружения.

Но спустя 12 дней после встречи Северная Корея приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на северо-западе страны.

Еще одним позитивным сигналом Вашингтону была встреча Ким Чен Ына и южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, по итогам которой был подписан документ, обязывающий КНДР демонтировать свой основной ядерный полигон и пустить международных наблюдателей на другой, уже демонтированный полигон, чтобы они убедились, что он действительно прекратил работу.

Главные пункты договора Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина:

Северная Корея готова к демонтажу своего основного ядерного полигона в Йонбене, если США будут соблюдать достигнутые ранее договоренности

КНДР объявила об окончательном демонтаже ракетного полигона и пусковой площадки в Тончхане

КНДР обещает допустить на полигон Тончхан иностранных наблюдателей, чтобы те убедились в том, что объекты демонтированы

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене был предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми в июне на переговорах Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

Кроме того:

КНДР и Южная Корея обещают прекратить крупномасштабные артиллерийские и полевые учения рядом с демилитаризованной зоной на границе двух стран, а также полеты военных самолетов рядом с ней

Планируется создать буферную зону в Желтом море, в которой не будут проводиться военно-морские учения

Наблюдательные посты Северной и Южной Кореи будут отведены от границы

Обе страны уже в этом году начнут работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог с обеих сторон границ (в таком случае грузы из Южной Кореи смогут через Россию по Транссибу попадать в Европу)

КНДР и Южная Корея, как заявили их лидеры, намерены отправить единую команду спортсменов на Олимпийские игры (как и в 2018 году) и будут претендовать на совместное проведение Олимпиады в 2032 году

"Это будет началом переговоров, цель которых — преобразить отношения между США и КНДР путем быстрой денуклеаризации Северной Кореи, которая в соответствии с обязательствами председателя Кима должна завершиться к январю 2021 года и привести к долгому и стабильному миру на Корейском полуострове", — говорится в заявлении Помпео.

В этом заявлении госсекретарь США впервые назвал конкретные сроки, в которые США надеются завершить ядерное разоружение КНДР.

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