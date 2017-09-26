Вашингтон призвал Москву отменить приговор журналисту из Крыма

Вашингтон "глубоко обеспокоен" решением подконтрольного российским властям суда в Симферополе в отношении корреспондента проекта радио "Свобода" "Крым.Реалии" Николая Семены.

В заявлении Госдепартамент США призвал "российские оккупационные власти" отменить приговор и позволить Семене вновь заниматься журналистской деятельностью. Кроме того, Москва должна "прекратить кампанию по подавлению инакомыслия в Крыму", говорится далее в заявлении.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, обвинение в отношении журналиста основана на том факте, что он критиковал в своих статьях аннексию Крыма РФ. "Крым по-прежнему является неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — заявил далее Госдепартамент.

22 сентября симферопольский суд приговорил журналиста Николая Семену к 2,5 годам лишения свободы условно и запретил ему заниматься любой публичной деятельностью. Суд счел его виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Дело против корреспондента было возбуждено из-за напечатанной в апреле статьи о блокаде аннексированного Россией Крыма украинскими активистами. Семена свою вину не признал.

19 апреля 2016 года сотрудники ФСБ РФ провели обыски у семи человек, связанных с проектом "Крым.Реалии", в том числе у Семены, заявила "Свобода". Издание сообщило о фактическом разгроме ее корреспондентской сети, неподконтрольной российским властям.