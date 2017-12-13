Вашингтон обещает вернуться к вопросу Крыма

Санкции в отношении России будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины, заявил Рекс Тиллерсон.

Соединенные Штаты еще вернутся к вопросу Крыма, сейчас же приоритетный вопрос для них — прекращение насилия на востоке Украины, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 12 декабря, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы хотим остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", — сказал глава американского Госдепартамента.

Он также напомнил, что основанием для введения санкций США в отношении России стало "российское вторжение" на Украину. Ограничительные меры будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины, подчеркнул Тиллерсон.