Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении дипломатического присутствия США в России и сейчас решает, каким образом на него следует реагировать. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента.

Как он подтвердил, "российское правительство потребовало, чтобы миссия США в России сократила к 1 сентября свой штат до 455 сотрудников", передает ТАСС. "Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт", — утверждал данный сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя требования российской стороны. "Мы оцениваем воздействие такого ограничения, а также то, как мы на него ответим. Других комментариев сейчас у нас не будет", — добавил представитель Госдепартамента.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против — только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, по его свидетельству, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Президент Владимир Путин в воскресенье в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.