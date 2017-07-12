"Ваня жил один и умер один". Полиция рассказала о поисках пропавшего в Латвии мальчика

Начальник Госполиции Интс Кюзис и глава Криминальной полиции Курземского региона Угис Ава дали пресс-конференцию по делу о пропавшем без вести 5-летнем Иване Берладине, чье тело обнаружили в лесу под Дубени 11 июля.

"Он жил один и умер один", — отметил Кюзис, комментируя смерть мальчика. По словам полицейских, в этой истории много трагических совпадений: сначала мальчик сел не в тот автобус, потом вышел не на той остановке, выбрал не ту дорогу, выйдя не к домам, а к лесу. Возможно, ребенка испугала гроза, которая разразилась 1 июля, и в поисках укрытия он забрел в бурелом, где и умер.

По словам Авы, мать Ивана — Зоя — обратилась в полицию 2 июля, днем. Женщина рассказала, что в последний раз видела сына ранним утром 1 июля. Полиция и земессарги сразу же начали поиски. В первые же часы были проверены все дворы и подъезды, где мог находиться ребенок. К вечеру к поискам подключили всех полицейских, у которых были выходные. За первые сутки полиция, ополченцы и добровольцы прочесали всю Лиепаю, но поиски не принесли результата.

В ходе опросов жителей был найден знакомый, который рассказал, что знал Ивана, и угощал его конфетами и печеньем 1 июля на ул. Спидолас. Как выяснилось позже, эта информация не соответствовала действительности, вероятно, мужчина спутал дни, и из-за этого поиски всю неделю велись фактически в Тосмаре, Военном городке и на прилегающих территориях. Таким образом было потеряно драгоценное время.

Изначально у нас было три версии: мальчик мог заблудиться, вторая — Ваня мог стать жертвой преступления, третья — с ребенком мог произойти несчастный случай", — указал Угис Ава.

По его словам, Ивана Берладина искал весь город. Люди ездили по городу с "аварийками", так обозначая свою причастность к поискам. По предварительным данным, к поискам подключились около 4 000 человек.

"В ночное время город буквально мерцал", — рассказал глава Криминальной полиции Курземского региона.

Полиция собирала всю информацию, которая приходила из разных концов Латвии. Мальчика искали в Бауске, Резекне и в Литве.

В ходе следствия полиция проверила записи всех камер видеонаблюдения в Лиепае. Поскольку изначально была информация о том, что Ваня любил ездить на автобусах, следствие стало искать в этом направлении. В итоге было установлено, что утром 1 июля он сел в автобус на остановке "ул. Лазаретес", доехал до Военного городка, а оттуда — в центр Лиепаи, на площадь Куршу.

С площади Куршу курсируют не только городские автобусы, но и автобусы, идущие в район. Вероятно, Ваня спутал автобус, сел в 904-й, который едет не обратно в Тосмаре, а в Дубени (17 км от Лиепаи).

Следователи приступили к просмотру записей камер видеонаблюдения, установленных в автобусах. За это время полицейские опросили более 100 водителей. Наконец при просмотре одной из записей удалось засечь фрагмент сандалии Ивана. По трагическому совпадению, водитель этого автобуса ушел в отпуск. Поэтому поговорить с ним удалось позже.

Как только стало известно о Дубени (к этой поре прошла уже неделя интенсивных поисков), все силы полиции, а также военнослужащих и волонтеров направили в Гробиньский край.

"Мы установили, что Ваня вышел из автобуса в Дубени 1 июля, в 10.30. Судя по записям, он был растерян и напуган. Мальчик направился не в сторону домов, а выбрал другой путь — к гаражам, заброшенной железной дороге и лесу", — отметил Ава. Он также подчеркнул, что ребенок входил в автобус один и выходил один.

В свою очередь Интс Кюзис допустил, что ребенок мог пойти по дороге в ту сторону, куда уехал автобус, и заблудился.

К поискам трижды привлекался вертолет Национальных вооруженных сил Латвии, оснащенный тепловизором. Двое суток ушло на прочесывание лесной полосы. Был вызван психолог из Госполиции, который создал психологический портрет Ивана. На основании этого были сделаны предположения, куда он мог пойти. Было обозначено два направления, именно на одном из них и нашли тело ребенка.

"Мальчика в зарослях нашел земессарг. Там были непроходимые кущи. Сложно представить, как ребенок мог там оказаться. Возможно, его испугала сильная гроза, которая разбушевалась 1 июля. Она могла заставить его искать укрытие в лесу. А там он заблудился", — пояснил Ава.

Тело Ивана Берладина нашли примерно в 500-700 метрах от ближайшего дома и примерно в 3 км от автобусной остановки. Причина смерти пока не называется, это станет известно после получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

Генерал Интс Кюзис, говоря о мальчике, с сожалением отметил: "Он жил один и умер один. Он рос без присмотра и всегда искал общество. Отсюда и его поездки на автобусах, и посещения христианских центров. Да, он был очень самостоятельным, как его описывают друзья и знакомые. Он всегда все привык делать сам. Он даже играл сам с собой".

Также глава Госполиции отметил, что начата и служебная проверка, которая должна установить, как действовали полицейские в критический момент. Это делается и для того, чтобы выявить те риски, которые могут в той или иной мере повлиять на поиски и расследование, если подобная ситуация в Латвии снова повторится.

Кроме того в рамках уголовного процесса будет оцениваться степень ответственности членов семьи Вани (в семье воспитывалось шестеро детей, старший из которых уже сам является родителем), соседей, водителя автобуса и других лиц.

Как уже сообщалось ранее, мальчик, проживавший на ул. Павилостас, пропал 1 июля, однако о его исчезновении полиция узнала лишь 2 июля, когда к ним с заявлением обратилась мать Ивана. Изначально поиск велся лишь в Лиепае и окрестностях. Ребенка искали полиция, спасатели, военнослужащие, земессарги, волонтеры организации Bezvests.lv и тысячи добровольцев со всех концов Латвии.

К концу первой недели появилась первая зацепка: фрагмент обуви Ивана засекли на записи камеры видеонаблюдения автобуса 904-го маршрута, курсирующего из Лиепаи в Дубени (Гробиньский край). Полиция обозначила приблизительный квадрат поисков, вечером 11 июля тело Вани нашли в лесном массиве.