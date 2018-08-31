Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

Артист ответил на вопрос, пойдет ли он на похороны эстрадного певца Иосифа Кобзона. ”Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице”, — заявил 80-летний Кикабидзе.

Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от ”прогрессирования болезни”.