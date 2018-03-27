В ”Зимней вишне” в Кемерово снова произошел пожар

В сгоревшем ТРК ”Зимняя вишня” в Кемерово снова начался пожар, спасателям приказали покинуть часть помещений.

Очаг возгорания находится под одним из эскалаторов на первом этаже, туда подают пожарные стволы, сообщает Telegram-канал Mash.

Позже стало известно, что площадь нового возгорания была всего лишь пять квадратных метров, его удалось быстро потушить. Сотрудникам МЧС и следователям разрешено вернуться в ТЦ.

Крупный пожар в ТРК ”Зимняя вишня” произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.

Власти Кемерово разместили всю информацию о жертвах пожара в ТЦ ”Зимняя вишня” для уточнения этого списка.

По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.