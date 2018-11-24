В Зимбабве разбился самолет. Никто не выжил, среди погибших — четверо финнов

В Центре расследования несчастных случаев отмечают, что если смерть граждан Финляндии подтвердится, то к расследованию подключат и финнов. По ее словам, среди прочего сомнения вызывает сообщение о смерти пяти человек, в то время как в самолеты такого типа вмещается только четыре человека.

СМИ Зимбабве сообщили в пятницу, что в результате крушения самолета погибло несколько граждан Финляндии, все были туристами. Пилотом самолета, который также погиб, был местный житель Барри Стайлз.