В жилом доме в Волгограде обрушились кровля и лестничный пролет

Официальный представитель управления МЧС по Волгоградской области Дмитрий Доценко заявил, что в жилом двухэтажном доме на юге Волгограда произошло частичное обрушение кровли и лестничного пролета, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

”Сегодня в 22.10 мск в Красноармейском районе Волгограда в доме №44 по улице Панферова произошло обрушение лестничного пролета и частичное обрушение кровли жилого двухэтажного одноподъездного дома”, — заявил он.

По словам Доценко, спасатели эвакуировали 19 человек, остальные жильцы покинули дом самостоятельно.

По данным МЧС в доме проживали 44 человека.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.