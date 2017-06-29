29.06.2017, 21:05

В здании Университета торговли в Донецке прогремел взрыв

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Lenta.ru
EST
Donetsk
фото иллюстративноеFoto: Irina Gerashchenko, Sputnik

Взрыв прогремел в центре Донецка. Об этом передает в четверг, 29 июня, Lenta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека. Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко ”совершен теракт”.

Подробностей произошедшего не сообщается.

28 июня при взрыве автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Машина подорвалась на мине в Константиновском районе.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики были образованы весной 2014 года по итогам референдумов о независимости. Это произошло после того, как Киев объявил о начале силовой операции в регионе.

Донецк находится под контролем ополченцев.

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