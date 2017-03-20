20.03.2017, 16:28

В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту


rus.delfi.ee
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Lennukid ja kitsed
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Airlive.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.


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