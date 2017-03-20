В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Airlive.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.
По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.
Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.
#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG— chill (@chiIIum) March 20, 2017