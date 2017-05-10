В Южной Корее избран новый президент

Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от Демократической партии "Тобуро", 64-летний Мун Чжэ Ин.



Он победил на выборах, прошедших в стране в воскресенье, набрав 41% голосов избирателей.

Во время церемонии официального вступления в должность Мун Чжэ Ин, и ранее заявлявший о намерении наладить отношения с КНДР, сказал, что готов посетить Пхеньян, когда для этого сложатся подходящие условия.



Досрочные выборы в Южной Корее были объявлены после коррупционного скандала и последовавшего за ним импичмента бывшего президента страны Пак Кын Хе.



Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.



Большая часть этих обвинений связана с близкой подругой Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь.

Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников.

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды — Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн), считает следствие.



Пак Кын Хе отрицает свою вину.