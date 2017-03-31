В Южной Корее арестовали бывшего президента страны по делу о коррупции

Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ранее прокуратура настаивала на ее аресте, потому что в ведомстве уверены, что бывшая глава государства может скрыть важные улики, изобличающие ее соучастие в коррупционной деятельности своей ближайшей подруги Чхве Сун Силь, арестованной осенью прошлого года.

Как отмечает агентство Reuters, теперь по местным законам Пак Кын Хе может быть отправлена под стражу на срок до 20 дней. В заявлении судьи, которое цитируют журналисты, говорится о том, что суд признал правомерными подозрения в адрес бывшего президента страны и постановил, что Пак Кын Хе может уничтожить улики, находясь на свободе.

Отметим, что у здания суда проходят одновременно две массовые акции — сторонников и противников экс-президента, порядок охраняют около 2000 полицейских и сотрудников служб безопасности.

Ранее Конституционный суд страны подтвердил решение парламента об импичменте Пак Кын Хе. Экс-президент обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, передаче конфиденциальной информации своей подруге Чхве Сун Силь.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ сообщили о получении южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на перечисление средств в фонды, созданные Чхве Сун Силь. По данным прессы, на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Южнокорейская оппозиция утверждает, что экс-президент была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или по крайней мере была в курсе происходившего. Обвинения по делу были выдвинуты в общей сложности в отношении 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ена.

Пак Кын Хе отстранил от власти 10 марта Конституционный суд, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту, вынесенный парламентом 9 декабря 2016 года.