18.06.2018, 07:39

В Японии произошло сильное землетрясение: три человека погибли

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NEWSru.com
EST 2
Jaapan
JaapanFoto: Yosuke Mizuno, AP

Сильное землетрясение в префектуре Осака на западе Японии привело к гибели трех человек, передает NHK. Среди жертв — девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин, в возрасте 80 и 85 лет, в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

Один из пожилых людей погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где позже скончался. По данным телеканала, еще как минимум 51 человек пострадал.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, 18 июня. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров. Сильные подземные толчки ощущались в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн", сообщает РИА "Новости". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

Издание Japan Times назвало землетрясение одним из самых мощных за последнее десятилетие.

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