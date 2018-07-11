11.07.2018, 10:05

В Японии число жертв ливневых дождей достигло 179 человек


NEWSru.com
EST
Jaapan
JaapanFoto: AP

В Японии продолжает расти количество погибших из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней. Агентство Kyodo сообщает о 176 жертвах, однако генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в среду, 11 июля, в Токио уточнил, что погибли 179 человек. Местонахождение еще более 50 человек не установлено.

"Из-за ливней погибли 176 человек, еще трое находятся в состоянии остановки сердца и легких [так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи]. Также девять человек числятся пропавшими без вести", — сказал генсек, слова которого приводит ТАСС.

В ликвидации последствий разгула стихии и поисках пропавших принимают участие 75 тысяч человек, в том числе бойцы Сил самообороны, а также 83 вертолета и другая спецтехника.

Из-за дождей японские автоконцерны Mazda и Mitsubishi пятый день не могут возобновить работу своих предприятий в префектурах Хиросима и Окаяма, где зафиксирован наиболее серьезный ущерб из-за удара стихии. Они были остановлены 7 июля, компании пока не могут принять решение о возобновлении производства.

По данным властей, более 254 тысяч домов по-прежнему отрезаны от водоснабжения в Хиросиме и Окаяме. Оползни вызвали повреждения водопроводных труб и отключения электроэнергии в водохранилищах, из-за чего прекратилась подача воды людям. В префектуре Окаяма наблюдаются трудности с доставкой питьевой воды в некоторые районы в условиях сильной жары (температура поднялась выше +35 градусов Цельсия).

В среду в Окаяму прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Kyodo. Он осмотрел пострадавшие районы с вертолета, а также встретился с представителями местных властей и посетил эвакуационные центры, где находятся несколько тысяч человек. Премьер пообещал, что будут выделены средства из бюджета для восстановления разрушенной инфраструктуры и поддержки пострадавших. Ранее сообщалось, что в связи со сложной ситуацией в районе стихийного бедствия Абэ отменил запланированные зарубежные поездки.

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Сильные дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.

Наводнение стало самым крупным по числу жертв с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова.

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