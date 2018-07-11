В Японии число жертв ливневых дождей достигло 179 человек

В Японии продолжает расти количество погибших из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней. Агентство Kyodo сообщает о 176 жертвах, однако генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в среду, 11 июля, в Токио уточнил, что погибли 179 человек. Местонахождение еще более 50 человек не установлено.

"Из-за ливней погибли 176 человек, еще трое находятся в состоянии остановки сердца и легких [так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи]. Также девять человек числятся пропавшими без вести", — сказал генсек, слова которого приводит ТАСС.

В ликвидации последствий разгула стихии и поисках пропавших принимают участие 75 тысяч человек, в том числе бойцы Сил самообороны, а также 83 вертолета и другая спецтехника.

Из-за дождей японские автоконцерны Mazda и Mitsubishi пятый день не могут возобновить работу своих предприятий в префектурах Хиросима и Окаяма, где зафиксирован наиболее серьезный ущерб из-за удара стихии. Они были остановлены 7 июля, компании пока не могут принять решение о возобновлении производства.