В возрасте 110 лет умерла старейшая в мире монахиня, спасавшая евреев от нацистов

Рошак родилась в 1908 году в польском селе Келчев. Она окончила торгово-промышленное училище в Познани и в 21 год ушла в доминиканский монастырь в Кракове. В 1938 году вместе с другими монахинями Рошак перебралась в столицу Литвы Вильнюс, чтобы открыть новый монастырь.

Когда началась Вторая мировая война, ей был 31 год. В оккупированном Вильнюсе Рошак и ее спутницы спрятали от нацистов около дюжины евреев, в том числе Аббу Ковнера — будущего руководителя подполья вильнюсского гетто. В 1943 году немецкие власти арестовали ее непосредственного начальника и закрыли монастырь.

После войны Рошак вернулась в Краков и долгое время была органистом и певчей в монастыре. В 2009 году Израиль присвоил ей почетное звание ”Праведники народов мира”, которое дают людям нееврейского происхождения, рисковавшим жизнью ради спасения евреев в годы нацистской оккупации.

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