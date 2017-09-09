В воскресенье в России — Единый день голосования

В России в субботу, 9 сентября, в преддверии Единого дня голосования — "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация.

В воскресенье, 10 сентября, в РФ пройдет около 6 000 выборов различного уровня, включая губернаторские и в региональные законодательные собрания. Кроме того, состоятся референдумы местного уровня. Запланированы также дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

В общей сложности в выборах различного уровня принимают участие 42 партии и шесть общественных объединений. По прогнозам ЦИК РФ, на избирательные участки могут прийти около 46 миллионов избирателей.