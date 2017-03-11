В воскресенье в Хельсинки ожидается до десятка акций протеста

Полиция не распространяется о возможных участниках акций, но готовится к самым различным вариантам развития событий.

По словам Лассе Аапио из столичной полиции, в воскресенье на привокзальной площади Хельсинки ожидается порядка десяти различных акций протеста. Аапио прогнозирует, что предположительные мероприятия обещают быть разными по тематике и содержанию.

Демонстрации просителей убежища против политики Иммиграционной службы по отношению к беженцам в центре Хельсинки продолжаются уже не одну неделю. Там же проводились и акции контр-демонстраций.

Полиция надеется на то, что все участники запланированных мероприятий будут сохранять спокойствие и каждый будет иметь возможность высказать своё мнение. По последним сведениям, акции на привокзальной площади начнутся примерно в три часа дня.

Из-за возможности проведения акций отменяется запланированное на привокзальном катке мероприятие для семей.