В Волоколамском районе в РФ введен режим повышенной готовности, жителям выдали респираторы и маски

Режима ЧС в районе введен не будет, хотя этого требовали накануне несколько тысяч человек, вышедших к городской администрации после очередного выброса свалочного газа.

Предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Волоколамском районе Московской области нет — об этом заявили в пятницу, 30 марта, в подмосковном подразделении МЧС РФ. О намерениях ввести в регионе режим ЧС сообщил местным жителям, собравшимся у здания администрации на массовую акцию протеста вечером в четверг, 29 марта, исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

По его словам, власти ввели режим повышенной готовности и намерены 30 марта направить решение о введении ЧС на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области, после чего начать процедуру его введения. Утром в пятницу жителям Волоколамска начали выдавать индивидуальные средства защиты: респираторы и маски. В школах планируется установить ультрафиолетовые лампы. Мэр города Петр Лазарев накануне отметил, что решается вопрос с получением санаторных путевок для матерей с младенцами, детей и инвалидов.

Введения ЧС требовали жители Волоколамска

Когда в четверг вечером власти Волоколамска проводили совещание, на котором обсуждалось введение режима ЧС, местные жители собрались у здания городской администрации на очередную акцию протеста. По оценкам самих активистов, на площадь вышли несколько тысяч человек.

Поводом для митинга стал очередной выброс свалочного газа в Волоколамском районе на мусорном полигоне "Ядрово", зафиксированный властями 29 марта. По официальным данным, концентрация сероводорода во время выброса превысила норму в 12 раз, но протестующие не верят этой информации. Активисты сообщили, что измерили показатели собственным прибором и зафиксировали превышение нормы более чем в 70 раз.

МЧС не видит предпосылок к введению режима ЧС

В Волоколамском районе нет предпосылок для введения режима ЧС, считает начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он утверждает, что наиболее приемлемое решение — ввести режим повышенной готовности, уже принятое руководством района.

Данный режим подразумевает мониторинг окружающей среды и информирование населения. "Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования", — заявил Полетыкин.

Свалочный газ привел к отравлениям

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода в воздухе и не выявил "превышения ПДК указанных веществ".

В тот же день из-за выбросов свалочного газа в центральную больницу Волоколамска с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из них шесть были госпитализированы. В городе прошла стихийная акция протеста, жители требовали немедленно закрыть свалку. На фоне скандала вокруг полигона губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.